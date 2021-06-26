Обнаружены тела еще двух погибших во время Отечественной войны военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры республики, это военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Хасратов Эльмеддин Сардар оглу и военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Юнисли Эльшан Фазиль оглу.

С целью установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжается выполнение оперативно-следственных мероприятий, поисковыми группами в настоящее время ведется интенсивная работа.

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