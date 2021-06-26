«Как ожидалось, погодные условия на территории страны будут аномально жаркими по причине проникновения теплых воздушных масс с юга, юго-востока. Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 41 градус», сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева. По ее словам, в отдельных районах республики и Нахчыванской Автономной Республике было зафиксировано 42 градуса тепла:

«Жара сохранится ближайшие два дня, поэтому советуем людям находиться в более тенистых местах».

Minval.az