В связи с резким потеплением воздуха ОАО «Азерсу» работает в усиленном режиме. В последние дни в резко возрос спрос на питьевую воду, и для удовлетворения спроса был увеличен объем воды, поставляемой из источников на Абшеронский полуостров, сообщили в «Азерсу» .

Было отмечено, что для стабильного обеспечения абонентов питьевой водой в соответствии с утвержденным регламентом проводятся работы по регулированию режимов, а в некоторых районах вносятся определенные изменения в графики подачи воды.

В ОАО просят население экономно пользоваться питьевой водой.

Отметим, авария, произошедшая прошлой ночью на магистральном водопроводе Кура-Баку, привела к ограничению подачи воды в некоторые части Бинагадинского района. Аварийные бригады были привлечены к месту аварии, начались ремонтно-строительные работы.

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