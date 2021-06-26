Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет солнечной. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26 градусов тепла, днем 35-39, местами 41 градус, в Баку ночью 24-26 градусов тепла, днем 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 45-55, днем-30-35 процентов.

27 июня в районах Азербайджана осадков не ожидается, днем в некоторых горных районах возможны грозы, дожди. Утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем 35-40 , местами 44 градуса, в горах ночью 15-20 градусов, днем 28-33 градуса.

Minval.az