Цены на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросли.
Как сообщает АПА, стоимость 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 0,5 доллара США или на 0,66% и составила 76,77 доллара.
Цены на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросли.
Как сообщает АПА, стоимость 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 0,5 доллара США или на 0,66% и составила 76,77 доллара.
Дата: 2021/06/26 11:12
Раздел: Азербайджан, Экономика
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