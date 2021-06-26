Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии с 26 июня — Днем Вооруженных сил.

Как сообщает Минобороны, в своем поздравлении министр отметил, что наша армия, являясь гарантом обороны и безопасности Азербайджанской Республики, сегодня входит в число сильнейших армий мира, а также играет важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе.

Министр обороны отметил, что в начавшейся под руководством Верховного Главнокомандующего контрнаступательной операции против провокаций армянских вооруженных формирований -44-дневной Отечественной войне доблестная азербайджанская армия освободила наши исторические земли, находившиеся под оккупации на протяжении 30 лет.

Minval.az