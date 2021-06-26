Сегодня начнет работать портал permission-e-gov.az для выдачи разрешений на праздничные мероприятия., сообщает Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджаyнской Республики (ASAN Xidmət).

Постановлением Кабинета министров было внесено изменение в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики №151 от 26 мая 2021 года «О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений». Согласно решению, разрешено проведение праздничных церемоний при соблюдении соответствующих условий.

Разрешение на проведение торжеств необходимо получить на портале permission.e-gov.az, которым управляет Центр развития электронного правительства (EGC) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

С сегодняшнего дня Центр активирует деятельность портала.

Minval.az