

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх — уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и главы религиозных конфессий, действующих в Азербайджане посетили могилы шехидов-героев азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе УМК.

Религиозные деятели сначала посетили вторую Аллею почетного захоронения, почтили память генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и других шехидов, возложив цветы к их могилам и помолились за их души.

Затем они прибыли на Аллею шехидов, возложили цветы к могилам шехидов, почтили их память, прочитали молитвы за упокоение их душ.

Minval.az