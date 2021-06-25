В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 89 человек вылечились, 2 человека скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 89 человек вылечились, 2 человека скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/06/25 16:39
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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