«В настоящее время, согласно стратегии, вакцина распространяется на лиц старше 18 лет», сказала врач-инфекционист Незрин Мустафаева в ходе выступления на тему «COVID».

Она отметила, что специалисты обсуждают вакцинацию детей: «Если такое решение будет принято, об этом будет сообщено в ближайшие дни»..

У детей коронавирус проявляется в слабовыраженной форме, сказала врач-инфекционист Незрин Мустафаева в ходе выступления на тему «COVID». По ее словам, симптомы заболевания у детей проявляются в легкой форме: «В некоторых случаях наблюдается озноб, тошнота, как при острых вирусных инфекциях. В подавляющем большинстве случаев дети выздоравливают».

Minval.az