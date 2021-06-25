Министерство сельского хозяйства Азербайджана 26-27 июня организует в Баку и Абшеронском районе сельскохозяйственные ярмарки «Из села в город», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.
Ярмарки пройдут по следующим адресам:
— Баку, Наримановский район, ул. Ф.Хойского, 5 (у выхода станции метро «Гянджлик»);
— Баку, Бинагадинский район, ул. С.Ахундова, 5В (у кинотеатра «Ингилаб»);
— пос. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41 А.
Продавать сельхозпродукцию будут сами фермеры. Около 100 фермеров доставят в Баку и Хырдалан сельхозпродукцию 60 наименований почти из 40 районов Азербайджана.