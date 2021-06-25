«Власти Армении способствуют возвращению азербайджанцев в Карабах». Об этом заявил председатель общественной организации «Международный центр человеческого развития», бывший советник президента Армении Теван Погосян.

Он напомнил, что азербайджанской стороне недавно были переданы карты минных полей Агдамского района.

Он также обратил внимание на то, что международные партнеры Армении, после уступок со стороны официального Еревана, впредь поменяют свое отношение по данному вопросу, и будут оказывать на армянскую сторону еще больше давления, требуя передачи Баку оставшихся карт, поскольку у международных партнеров Еревана в регионе имеются свои «геополитические и финансовые интересы».

Погосян обратил внимание и на то, что власти Армении, первоначально, отрицали существование подобных карт.

«И даже отказались принять предложение главы российского миротворческого контингента в Карабахе Рустама Мурадова, который пообещал вернуть из Азербайджана армянских пленных в обмен на передачу ему карт минных полей. Такое поведение официального Еревана вызывает лишь очередное недоумение», – отметил Пагосян.

Он подчеркнул, что если в Армении ожидали поддержки со стороны Запада, то его, по сути, не последовало даже в период 44-дневной войны в Карабахе, когда армяне в этом действительно нуждались.

Minval.az