В преддверии Дня Вооруженных сил Азербайджана сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Сначала были возложены венки к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтена память великого лидера.

Затем руководство министерства обороны посетило Аллею шехидов, почтив память героев, павших в боях за суверенитет и территориальную целостность Родины, и возложило венок к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Minval.az