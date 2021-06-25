На судебном заседании по уголовному делу 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступления на территории Азербайджана – Серобяна Гегама Самвеловича, Авакяна Грача Арзумановича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асертяна Геворга Нораировича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Комиевича, Седракяна Ромика Мисакини, Миносяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртыча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича и Карапетяна Юри Тиграновича был зачитан обвинительный акт.

Согласно обвинению, обвиняемые незаконно приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства и создавали вооруженные формирования, не предусмотренные законодательством. Эти лица 26-27 ноября прошлого года незаконно пересекли государственную границу и поселились в лесистой местности в поселке Гадрут Ходжавендского района, сообщает АПА.

Обвиняемые до 13 декабря прошлого года совершали террористические провокации на этих территориях, нападения на отдельных лиц, совершали взрывы, пожары и другие террористические акты с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения.

Им предъявлены обвинения по статьям 214 (терроризм), 228 (Незаконное приобретение, хранение оружия и взрывчатых веществ), 279 (создание незаконных вооруженных формирований), 318 (незаконное пересечение государственной границы).

Судья Афган Гаджиев заявил, что если обвинение найдет будет подтверждено в ходе судебного следствия, обвиняемые могут быть приговорены на срок от 14 до 20 лет или на пожизненный срок.

В суде объявлен перерыв до 14.00.

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