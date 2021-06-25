Обнародован прогноз погоды на 26 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем — 35-39 градусов тепла, местами +41, в Баку ночью — 24-26, днем — 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 45-55%, днем — 30-35%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихе — 26-27 градусов тепла.

26 июня в районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Утром в некоторых горных районах будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 36-41 градусов тепла, местами воздух прогреется до 43-44 градусов тепла, в горах ночью — 15-20, днем — 28-33 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в течение недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается аномально-жаркая погода, в отдельные часы — застойная погода, преобладание слабых ветров, сильный температурный дискомфорт в дневное время, что неблагоприятно для большинства населения.

Minval.az