Последствия пандемии начали устраняться. Такой вывод можно сделать по показателю суточного приросте заражающихся, сказал зампредседателя Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Нихад Мухтарлы.

Зампредседателя отметил, что в период пандемии гражданам 6 раз были представлены единовременные выплаты в размере 190 манатов:

«Сейчас ситуация в стране нормализуется, выплаты приостановлены. Решение о повторной выдаче единовременных выплат принимает Кабинет министров».

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