В Азербайджане за минувшие сутки выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, выздоровели 76 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
В Азербайджане за минувшие сутки выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, выздоровели 76 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
Дата: 2021/06/24 16:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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