Всем старожилам Баку хорошо известны адреса, куда «бумажные» письма доходят без четкого адреса: «Монолит», «Дом нефтяников», «Дом профессуры». В числе этих адресов и «Везировский дом», построенный по проекту архитектора Меджидова. Отметим, что «визировский дом» — не просто «сталинка», так как среди своих «сталинских» центровых собратьев он считается самым элитным, в том числе и благодаря своему расположению: на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева, 23А (ранее ул. Малыгина 19, а еще раньше эта улица именовалась Горчаковской. Место уникально тем, что «визировский дом» примыкает к площади Фонтанов, находится в пяти минутах ходьбы от Приморского бульвара.

В издание Minval.az обратились жители «визировского дома» и рассказали о беспределе, творящемся на их территории.

«Это место ранее именовалось не иначе как «тихим центром» столицы. Но это было раньше, так как о тишине его обитатели могут сегодня разве что только мечтать. У нас сегодня уже нет тихого рая», – пишут жалобщики (Ягубов Фарид, Алиева Лала, Дадашзаде Рагим, Юсифов Гамид, Аскерова Наира, Алиева Сария, Дадашзаде Фатима, Джалилова Зульфия, Дадашзаде Рагим, Велибеков Юсиф, Самедов Ариф).

Ад в раю

Причина беспокойства жильцов — расположившийся на первом этаже «Везировского дома» ресторан GAIA (Pub & Lounge), в котором устраиваются шумные дискотеки с музыкой, грохочущей на таких децибелах, что у обитателей дома дрожат стекла, качаются люстры и звенит посуда. Но самое ужасное, что все обращения жильцов в полицию, в органы исполнительной власти не дают абсолютно никаких результатов. По вызовам пару раз приезжали сотрудники полиции, проводили беседы с рестораторами, после чего музыка и грохот в заведении затихали максимум на час. А после разражались с новой силой.

Кроме того, согласно утверждениям жильцов, публика в этом месте собирается весьма аморальная: женщины с низкой социальной ответственностью, лица неопределенного пола, распивающие крепкие алкогольные напитки – со всеми вытекающими (и в косвенном, и в прямом смысле)последствиями…

Понятно, что после пандемии люди, уставшие от строгих карантинных мер, ударились «во все тяжкие», но этим не должны пользоваться бессовестные рестораторы, превращающие территорию жилого дома в бордельно-алкогольную зону.

Да, конечно же, заведения подобного рода привлекают туристов, и никто не против развития в столице туризма, мелкого бизнеса и «ресторанной сферы». Но ведь рестораны тоже могут быть разными. В том же помещении, где сегодня устраивает свои грохочущие дискотеки GAIA, раньше располагался детский сад, потом на его месте появился ресторан «Бейрут», предлагавший посетителям блюда ливанской кухни, затем его сменили индийские коллеги. Но согласно заявлению жителей «визировского дома», никто из них не производил такого страшного шума, который устраивает GAIA.

Отметим, что владельцы этого заведения решили устроить именно «дансинг», «дискотеку» или еще что-то в том же роде. Конечно, такие заведения имеют право на работу, но вот только GAIA располагается не на пляже, не в отдельно построенном здании, не в офисном комплексе, где вечером уже почти никто не работает, а занимает первый этаж обычного жилого дома. При этом нет абсолютно никакого прецедента в виде звукоизоляции, работники ресторана даже на переговоры с жителями не идут. Просто захлопывают дверь перед носом, а если и снисходят до минутного разговора, то с таким выражением лица, будто люди просят у них бесплатно остановиться на постой.

Отметим, что в «визировском доме» проживает привилегированная прослойка общества: академики, профессора, общественные деятели, в том числе и деятели культуры и искусства, большинство из них – пожилые люди. Просто удивительно – каким образом и кто позволил открыть столь шумное заведение прямо под этим домом?

Прецеденты уже были, и не однажды

«Минвалу» не впервой публиковать статьи подобного рода: с аналогичными жалобами в редакцию в самое разное время обращались жители Баку, проживающие, а точнее – выживающие в домах, под которыми располагаются питейные развлекательные заведения. Хоть мы все и страдали от запретов передвижения из-за локдаунов и строгого карантина, но как тут с тоской не вспомнить эти спокойные времена! Во всяком случае, жильцы дома, в котором располагается бар «ОТТО», говорили о том, что это было самое лучшее время в их жизни, потому что люди, проживающие в доме, могли выспаться и насладиться тишиной, которую они не слышали вот уже много лет.

Отметим, что ранее бар «ОТТО» принадлежал Рашаду Мамедову, бывшему директору площади Государственного Флага, и тогда все было относительно цивильно. Но после начала следствия по громкому делу строительной компании «Азимпорт», Мамедов начал срочно распродавать свои объекты. Бар «ОТТО» был продан и оказался в результате в руках людей, совершенно далеких от культуры, этики, эстетики и воспитания. Чудовищный парадокс заключался в том, что бордельно-алкогольный беспредел творится напротив дома, в котором жил легендарный Алиш Лемберанский, безмерно уважаемый Гейдаром Алиевым. Но даже эти исторические факты и имена бесконечно уважаемых людей – ничто перед крутыми «бизнесменами», желающими срубить звонкую монету – даже если она тысячу раз проклята сотнями человек, страдающих от невыносимого грохота и шума.

С вышеуказанными явлениями в нашей стране бороться очень трудно, практически невозможно, тут реально надо полагаться либо на невероятное упорство жителей, стоящее этим людям колоссальных нервов, времени и сил, либо реально на чудо. И такое вот невероятное чудо произошло со скандальным баром «Инфинити», расположенным ранее под жилым старинным домом в центре города, а позже – опять же благодаря упорной многолетней борьбе жителей и неоднократному вмешательству СМИ (в том числе и издания «Минвал.аз») это заведение закрыли и сегодня оно функционирует в другой части города, расположенной довольно далеко от центра.

Что говорит закон

А закон говорит, что в 2015 году в Азербайджане ужесточили наказание за нарушение правил борьбы против бытового шума. Это было предусмотрено в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Согласно проекту, поднятие шума, в квартирах, подъездах и двоpах жилых домов, местах отдыха и дpугих общественных местах в ночное вpемя (с 24 до 7 часов), и иные наpушения тpебований по боpьбе пpотив бытового шума влекут наложение штрафа на физических лиц от 300 до 400 манатов, на должностных лиц — от 2500 до 3500 манатов. С тех пор закон не менялся.

Но рестораторы GAIA вроде бы закон не нарушают: шум, грохот и танцульки продолжаются до 12 ночи, а потом наступает долгожданная тишина.

Но остается открытым вопрос: что делать жителям с проблемным здоровьем? Что делать людям, невоспринимающим шум после 10 вечера, рано ложащимся спать? Тем более – сейчас лето, хочется открыть окна и двери, насладиться видом деревьев, посидеть на балконе, подышать воздухом. Ведь жить в комфорте и покое – законное право любого гражданина страны, о чем говорится в главенствующем документе страны – Конституции, а именно в главе III «Основные права и свободы человека и гражданина» (Статья 24. Основной принцип прав и свобод человека и гражданина, пункт I, III): Человеческое достоинство защищается и уважается. Права и свободы включают также ответственность и обязанности каждого перед обществом и другими лицами. Злоупотребление правами не допускается.

Далее – Статья 26: защита прав и свобод человека и гражданина, пункт I, II: I. Каждый вправе защищать не запрещенными законом способами и средствами свои права и свободы. Государство гарантирует защиту прав и свобод каждого.

Далее — пункт I Статьи 37 «Право на отдых»: Каждый имеет право на отдых.

И, наконец, Статья 80 «Ответственность». Нарушение Конституции и законов, в том числе злоупотребление правами, предусмотренными Конституцией и законами, или невыполнение указанных в них обязанностей влекут установленную законом ответственность. И ответственность эта ложится, прежде всего, на плечи бездействующей в решении острого вопроса Исполнительной власти – как районной, так и ИВ Баку (благо все ресторанное безобразие творится именно у нее под самым носом).

Решаемая «нерешаемая» проблема

Представители ИВ и прочих структур страны, к которым обращаются люди в таких случаях, утверждают, что данный вопрос очень сложно решить. Но на самом деле – лукавят. Как говорится, было бы желание, а методы и нормы всегда можно разработать и утвердить.

Отметим, что проблема шумных баров и ресторанов уже решается в соседней России: в Госдуме принят закон о том, что если эти заведения будут нарушать покой живущих рядом соседей, если хозяева заведений будут перестраивать помещения, искажая их исторический облик, то заведения эти будут закрыты, а хозяева понесут строгую ответственность перед законом. Отметим, что закон одобрен и вступает в силу с осени 2021 года. Кроме того, в жизни россиян появилось новомодное понятие «барный кластер» — построенные на отдельной территории десятки баров и ресторанов, абсолютно не имеющие никакого соприкосновения с жилыми домами, а потому не мешающие никому своим шумом. Опыт открытия «барных кластеров» пришел в Россию из США и Европы, где – кстати! — бары и рестораны, являющиеся неотъемлемой и главной частью отдыха и досуга, вот уже многие десятилетия открываются исключительно либо в отдельных, либо в индустриальных зданиях. Но никак не в жилых зданиях – в отличии от Баку.

И напоследок: старинные дома, оставшиеся в центре города – это часть нашей истории и культуры. Но главная ценность (в любом государстве мира) – это люди. И тот вопиющий факт, что во имя продвижения бизнеса неотъемлемое право жителей страны на комфортное проживание становится лишь пустым, ни гроша не стоящим звуком лишний раз доказывает, что дающие разрешения на этот беспредел, не уважают ни Конституцию, ни законы государства, ни законы человеческие.

Мы искренне надеемся, что данную статью прочтут представители соответствующих структур и в самые кротчайшие сроки примут соответствующие меры в отношении нарушителей.

P.S.: Редакция готова опубликовать мнение противоположной стороны.

Яна Мадатова

Minval.az