В Азербайджане переводятся исправительное учреждение № 4, где содержатся осужденные женщины, и воспитательное учреждение для несовершеннолетних, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Сообщается, что в Нахчыванской Автономной Республике и Шеки построены и сданы в эксплуатацию современные пенитенциарные комплексы, а в столичном поселке Забрат — Бакинский следственный изолятор.

Кроме того, пенитенциарная служба Министерства юстиции проводит ремонтно-восстановительные работы в существующих исправительных учреждениях.

Так, в бакинском поселке Забрат планируется строительство и сдача в эксплуатацию новых пенитенциарных учреждений для женщин и подростков из уязвимых слоев общества. Для женщин-заключенных будут созданы производственные помещения, в том числе мастерские по ковроткачеству и шитью.

Minval.az