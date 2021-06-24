Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями «За освобождение Агдама» военнослужащих ВС Азербайджана, сообщает пресс-служба президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями «За освобождение Агдама» военнослужащих ВС Азербайджана, сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2021/06/24 13:58
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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