1 и 2 июля в Государственном экзаменационном центре планируется проведение различных видов экзаменов.

Экзамены пройдут 1 июля в Баку (первая часть), Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Сабирабаде и Лянкяране, а экзамены 2 июля в Баку (вторая часть), Шамкире, Газахе, Сумгаите, Абшероне, Мингячевире, Гейчайском, Кюрдамирском, Ширванском, Сальянском, Джалилабадском и Хачмазском районах.

«Форма приема» содержит информацию о дате и в каком районе (городе) участники должны сдавать экзамен.

1 и 2 июля пройдут следующие экзамены:

1. I этап вступительных экзаменов для выпускников прошлых лет, вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего обучения;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хочет участвовать в выпускном экзамене на языке, отличном от иностранного;

3. Дополнительный экзамен для желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, который был сдан на выпускном экзамене;

Кандидаты, принадлежащие к вышеуказанным 3 категориям, должны распечатать форму приема по указанной ссылке (https://eservices.dim.gov.az/brxv).

4. Выпускной экзамен для учеников 11 класса, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проводимых в апреле;

5. Заключительный экзамен для тех, кто сдает экзамен в форме экстерната;

Студентам 4 и 5 категорий необходимо распечатать форму приема по этой ссылке (https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov).

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