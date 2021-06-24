В Министерстве образования внесли ясность в вопрос проведения «Дня выпускника».

Как сообщили в Министерстве, из высших и средних специальных учебных заведений поступают многочисленные обращения с просьбой дать согласие на проведение «Дня выпускника».

«Сообщаем, что с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране вузы и ссузы могут организовать День выпускника на открытом воздухе, с участием не более 100 человек и при условии соблюдения соответствующих требований оперативного штаба Кабинета Министров», — отметили в ведомстве.

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