Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями «За освобождение Шуши» 5784 военнослужащих ВС Азербайджана.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями «За освобождение Шуши» 5784 военнослужащих ВС Азербайджана.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/06/24 13:39
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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