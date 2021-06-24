«Привитый человек тоже может заболеть, но болезнь протекает очень легко. Например, если доказана эффективность вакцины на 90 процентов, это означает, что у вакцинированного человека на 90 процентов меньше вероятность развития симптомов, чем у непривитого человека», заявил профессор Азербайджанского медицинского университета председатель Национальной экспертно-консультативной комиссии по иммунизации Гусейн Габулов.

Что касается возможности того, что вакцина COVID-19 может изменять ДНК человека, Габулов сказал, что подобное часто говорят о вакцинах РНК (мРНК). Однако во время вакцинации невозможно подвергнуть ДНК-клетки какой-либо опасности.

«Утверждение, что вакцины вызывают бесплодие, также необоснованно. В настоящее время есть много примеров, когда вакцинированные от коронавируса женщины успешно забеременели», — цитирует АПА.

Minval.az