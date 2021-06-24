Cтоимость 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на 0,87 доллара США или на 1,15% и составила 76,59 доллара.
Cтоимость 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на 0,87 доллара США или на 1,15% и составила 76,59 доллара.
Дата: 2021/06/24 11:40
Раздел: Азербайджан, Экономика
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