Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями «За освобождение Физули», «За освобождение Зангилана» и «За освобождение Ходжавенда» военнослужащих ВС Азербайджана, сообщает пресс-служба президента.

Minval.az