Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями «За освобождение Физули», «За освобождение Зангилана» и «За освобождение Ходжавенда» военнослужащих ВС Азербайджана, сообщает пресс-служба президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями «За освобождение Физули», «За освобождение Зангилана» и «За освобождение Ходжавенда» военнослужащих ВС Азербайджана, сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2021/06/24 11:14
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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