Правительство Азербайджана отказалось от кредита в размере $95 млн на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе Всемирного банка.

«По запросу правительства Азербайджана мы обсуждали такую операцию с целью поддержки усилий властей страны по борьбе с последствиями COVID-19 для здоровья населения и социально-экономическими последствиями. 23 июня мы узнали от Министерства финансов Азербайджана, что правительство приняло решение не продвигать проект в рамках этого механизма», — отметили в ВБ.

В то же время в ВБ отметили, что банк, по-прежнему, привержен продолжению поддержки Азербайджана на его пути устойчивого и инклюзивного роста по мере того, как страна вновь выходит из пандемии.

Глава представительства ВБ в Азербайджане Сара Майкл на текущей неделе заявила, что данный кредит планируется утвердить по ускоренной процедуре в течение ближайших 2-3 месяцев. «Правительство Азербайджана имело определенные непредвиденные расходы из-за COVID-19. В частности, эти расходы предусматривали меры по борьбе с инфекцией, поддержку бизнеса, социальную поддержку малообеспеченных слоев населения. Кредит ВБ позволит властям Азербайджана частично компенсировать эти расходы», — подчеркнула Майкл.

Minval.az