С сегодняшнего дня начинается выбор школ для детей, успешно прошедших собеседование в связи с поступлением в первый класс с обучением на других языках.

Как сообщили в Министерстве образования, отбор школ начнется с 11:00.

Родители (законные представители) через “личный кабинет” на портале www.mektebeqebul.edu.az могут разместить в выбранной школе анкеты детей, успешно прошедших собеседование.

Отметим, что с 27 апреля дан старт приему учащихся в I класс на следующий учебный год. Процесс приема осуществляется через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az .

Minval.az