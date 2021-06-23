В Азербайджане выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 84 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 84 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/06/23 17:03
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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