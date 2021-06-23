«Медицинскими услугами можно пользоваться бесплатно только при обращении в частные или государственные клиники по направлению медицинского учреждения под эгидой TƏBİB», заявила начальник управления маркетинга и связей с общественностью Госагентства по обязательному медстрахованию Айнура Ахмедова.

Она отметила, что в противном случае гражданин должен самостоятельно оплатить медицинские услуги:

«В настоящее время у агентства есть контракты с 13 частными медицинскими учреждениями. Список постоянно обновляется. Сегодня агентству предстоит подписать контракты еще с двумя клиниками. Эти клиники обновляются в соответствии с потребностями. Основная причина заключения контрактов заключается в том, что некоторые медицинские услуги в рамках ОМС, не могут быть предоставлены в государственных больницах. То есть направления выдаются в частные клиники для оказания медицинских услуг, которые не предоставляются в государственных медицинских учреждениях».

Minval.az