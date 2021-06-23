Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Питер Маурер намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым Нагорный Карабах, Сирию, Африку и тему двустороннего сотрудничества, передает РИА Новости.

«Повестка дня, конечно, расширяется, потому что Россия присутствует во многих частях мира, имеет влияние, и МККК проводит масштабную работу, поэтому вы можете ожидать, что мы обсудим некоторые из обычных вопросов, которые стояли на повестке дня, такие, как Сирия, Украина, Нагорный Карабах, в частности, где МККК и Россия очень тесно сотрудничали. Вы также можете ожидать, что мы затронем конфликтные регионы в Африке, где мы видели больший интерес к участию со стороны России, в Сахеле, Центральноафриканской Республике и других местах», — заявил Маурер на полях Московской конференции по международной безопасности.

Глава МККК отметил также, что намерен затронуть на встрече с Лавровым ситуацию в Мьянме и Афганистане.

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