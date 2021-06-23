В Карабахе планируется установка 13 гидрологических станций, сообщил в Агдам вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев.
Он отметил необходимость оценить ресурсы поверхностных вод на освобожденных территориях Азербайджана, и для этого планируется установить 13 гидрологических станций.
Места для установки станций уже практически определены, отметил он.
По его словам, на освобожденных от оккупации территориях находятся 13 крупных рек и девять водохранилищ. Кроме того, он добавил, что есть предложения по строительству новых водохранилищ в соответствии с рельефом территории.
«Эти предложения будут изучены и представлены руководству страны», — сказал вице-премьер.