Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры из села Салахлы Кенгерли Агдамского района.
Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры из села Салахлы Кенгерли Агдамского района.
Дата: 2021/06/23 13:06
Раздел: Азербайджан
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