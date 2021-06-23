23 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллу Бин Тоуга Аль Марри.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
23 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллу Бин Тоуга Аль Марри.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/06/23 12:36
Раздел: Азербайджан
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