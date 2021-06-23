По данным Национальной гидрометеорологической службы, аномально жаркая погода в стране, как ожидается, сохранится в ближайшие дни, а температура в некоторых местах повысится до 44 градусов.

Как сообщили в МЧС, небольшая неосторожность или халатность в таких погодных условиях приводит к пожарам, особенно на открытых участках и в лесах, а рост спроса на кондиционеры увеличивает риск перегрузки линий электропередачи. В связи с этим МЧС призывает население неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокие температуры повышают риск возникновения пожара.

Также рекомендуется избегать пребывания на солнце на открытом воздухе в такие дни, в том числе на пляжах, использовать светлую, легкую, особенно хлопчатобумажную одежду, находиться в тени или в прохладном месте, и пить много жидкости.

Minval.az