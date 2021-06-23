Азербайджан проявил интерес к привлечению льготных кредитных средств, представляемых Всемирным банком всем странам для борьбы с коронавирусной инфекцией, и начал соответствующие переговоры.

Об этом АПА сообщил пресс-секретарь Минфина Маис Пириев.

«Однако из-за того, что направления, условия и процедуры выделения кредита не удовлетворили азербайджанскую сторону, проведение этих переговоров было приостановлено, о чем было сообщено Всемирному банку. В настоящее время получение данного кредита от Всемирного банка не стоит на повестке дня», — сказал М.Пириев.

Отметим, стоимость проекта «Azerbaijan COVID-19 Emergency Response Project», подготовленного с целью выявления, предотвращения и реагирования на угрозы, вызванные пандемией COVID-19 в Азербайджане, составляет 95 млн. долларов США, и вся эта сумма была включена в обязательства банка. Утверждение проекта советом директоров Банка ожидалось 6 сентября.

Minval.az