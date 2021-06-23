Цены на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросли.
Cтоимость 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 0,43 доллара США или на 0,57% и составила 75,72 доллара.
Цены на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросли.
Cтоимость 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 0,43 доллара США или на 0,57% и составила 75,72 доллара.
Дата: 2021/06/23 11:00
Раздел: Азербайджан, Экономика
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