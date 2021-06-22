В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 111 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

Minval.az