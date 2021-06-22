В рамках пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию медицинские услуги предоставляются гражданам в государственных клиниках, подведомственных Объединении управления территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB).

Как сообщили в TƏBİB, гражданин обращается в государственную клинику по месту нахождения на учете, и в случае невозможности оказания необходимых медицинских услуг направляется направление в частное медицинское учреждение, с которым заключен договор.

В этом случае стоимость услуг частной клинике оплачивает Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Следует отметить, что количество контрактных частных медицинских учреждений постоянно обновляется.

Список контрактных медицинских учреждений:

1. Бакинский оздоровительный центр

2. Центральная клиническая больница

3. Caspian International Hospital

4. Республиканский диагностический центр

5. Гянджинский медико-диагностический центр

6. Гянджинский международный госпиталь

7. Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского Медицинского Университета

8. Центральная больница нефтяников

9. Главное военно-медицинское управление СГБ

10. EGE Hospital

11. Sumqayıt Hospital

12. Avrasiya Hospital

13. Специальный лечебно-оздоровительный комплекс

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