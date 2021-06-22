В рамках пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию медицинские услуги предоставляются гражданам в государственных клиниках, подведомственных Объединении управления территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB).
Как сообщили в TƏBİB, гражданин обращается в государственную клинику по месту нахождения на учете, и в случае невозможности оказания необходимых медицинских услуг направляется направление в частное медицинское учреждение, с которым заключен договор.
В этом случае стоимость услуг частной клинике оплачивает Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.
Следует отметить, что количество контрактных частных медицинских учреждений постоянно обновляется.
Список контрактных медицинских учреждений:
1. Бакинский оздоровительный центр
2. Центральная клиническая больница
3. Caspian International Hospital
4. Республиканский диагностический центр
5. Гянджинский медико-диагностический центр
6. Гянджинский международный госпиталь
7. Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского Медицинского Университета
8. Центральная больница нефтяников
9. Главное военно-медицинское управление СГБ
10. EGE Hospital
11. Sumqayıt Hospital
12. Avrasiya Hospital
13. Специальный лечебно-оздоровительный комплекс