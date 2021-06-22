Нурлана Музаффар гызы Алиева освобождена от должности ректора Бакинского Славянского университета.
Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.
Нурлана Музаффар гызы Алиева освобождена от должности ректора Бакинского Славянского университета.
Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2021/06/22 14:21
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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