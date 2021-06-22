«Те, кто критикует свободу прессы в Турции, России и Азербайджане, пусть сначала расскажут о том, что происходит в их странах».

Об этом заявил член делегации Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лорд Джордж Фоулкс, выступая во время обсуждения отчета на тему «Свобода прессы, доверие общественности и право граждан знать».

«Легко критиковать другие страны. Как бы ни была сильна репутация BBC World в мире, ограничения распространяются и на их журналистов. Поэтому сначала мы должны говорить о своих странах. Мы должны быть уверены, что СМИ в нашей стране независимы. В противном случае мы проявили бы двуличие, когда поднимали вопрос о других странах», — цитирует Фоулкса АПА.

Minval.az