Обнародован прогноз погоды на 23 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 23 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем — 34-39 градусов тепла, в Баку ночью — 22-24, днем — 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 50-60%, днем — 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильге, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихе — 24-25 градусов тепла.

23 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, но днем в горных районах ожидаются кратковременные локальные ливневые дожди. Утром в некоторых горных районах будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем — 36-41 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем — 26-31 градусов тепла.

Minval.az