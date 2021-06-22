Азербайджанская сторона готова принять миссию ЮНЕСКО и призвала организацию ускорить этот процесс. Об этом заявили в МИД Азербайджана.

Сообщается, что в частности, недавно были проведены обсуждения по поводу визита миссии ЮНЕСКО в освобожденные от оккупации Агдамский и Физулинский районы и город Шуша.

«В результате обсуждений, проведенных между азербайджанской стороной и Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев, была достигнута договоренность о реализации миссии комиссариата по делам беженцев на территории Азербайджана, затронутые конфликтом. Азербайджан полностью готов принять и миссию Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. В настоящее время мы ожидаем ответа от обеих организаций», — отметили в МИД.

Minval.az