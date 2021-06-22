Вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев раскритиковал экс-главу администрации президента, а ныне президента Академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева. По его словам, «на место такого блистательного академика как Юсиф Мамедалиев сейчас уселся Рамиз Мехдиев», который превратил академию «в семейную компанию, клуб друзей и родственников».

«Этот человек, назвавший себя академиком, уже 1 год и 7 месяцев с момента своего назначения не проводил ни одного академического мероприятия. За это время он только и делал, что отстранял от работы образованных академиков и назначал на их места далеких от науки людей. Почти у всех назначенных им кадров за спиной темное прошлое. Многие были уволены в результате своих грязных делишек. Из-за Рамиза Мехдиева за 1 год и 7 месяцев НАНА «очистилась» от настоящих академиков, причем абсолютно незаконно. Один из уволенных академиков (имеется ввиду директор Института почвоведения и агрохимии Аловсат Гулиев) обратился в суд и был восстановлен на работе по решению суда», — подчеркнул Алиев в беседе с сайтом «Овгат».

По словам вице-спикера, другой бы на месте Рамиза Мехтиева «после этого решения суда ушел бы с должности и занялся внуками и правнуками». Однако Мехтиев, несмотря на многократные разоблачения, «вцепился в свой пост мертвой хваткой, превращая НАНА в свой личный бизнес».

«Как известно, президент Азербайджана неоднократно давал указания направить выделенные на науку средства именно на развитие науки. Это указание требует развития оборонно-промышленного комплекса и экономического роста, отражает дух Шушинской декларации. И это еще раз доказывает, что развитие нашей страны, особенно создание современных военно-промышленных комплексов, было главным приоритетом Верховного Главнокомандующего еще до Шушинской декларации. Президент НАНА же тратит академический бюджет на создание бессмысленных институтов и приводит в них своих родственников. Думаю, что если вы исследуете области, на которые направлен академический бюджет, вы откроете еще более ужасающие факты. В своих выступлениях президент неоднократно называл журналистов своими ближайшими друзьями и надежными источниками. Вы должны оправдать это доверие, изучить, как был разрушен научный потенциал Азербайджана и раскрыть настоящую правду», — подчеркнул Алиев.

Minval.az