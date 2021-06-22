С 1 июля в Азербайджане разрешается проведение праздничных мероприятий (свадьбы, помолвки, дни рождения и т. д.).

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

В церемониях разрешается участие от 50 до 150 человек.

Лица старше 18 лет допускаются только при наличии подтверждающего вакцинацию документа (далее -паспорт COVID-19) либо сертификата об иммунитете после выздоровления от COVID-19. Для гостей, участвующих в торжественных церемониях, отменяется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей.

— Согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики №151 от 26 мая 2021 года, с 1 июля 2021 года не менее 80 процентов работников (включая временно привлеченных работников), работающих в местах, где применяется требование в связи с паспортом COVID-19, должны иметь COVID-паспорта (до 1 августа принимается сертификат о вакцинации с указанием наличия первой дозы). Использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты на праздничных мероприятиях является обязательным. — владельцы помещений или предприятий, где проводится праздничное мероприятие, должны разместить на соответствующем портале (icaze.e-gov.az ) информацию о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников). Портал будет активирован с 26 июня 2021 года.

Minval.az