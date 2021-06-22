В итальянском городе Розето-Дельи-Абруцци состоялись поединки 1/4 финала чемпионата Европы среди боксеров до 22 лет.

В пятый день турнира, в котором приняла участие 41 страна, за выход в полуфинал боролись 3 члена сборной Азербайджана, сообщает Apasport.az.

Руслан Рустамов, победивший в первой встрече Уча Жоржолиани (Грузия), а затем Магомеда Шамсаева (Россия), в 1/4 финала встретился с Давидом Геворгяном (Германия). Наш боксер, выступающий в весовой категории до 64 кг, в напряженном бою победил со счетом 3:2 (29:27, 28:28, 27:29, 26:30, 29:27).

В полуфинале Рустамов встретится с израильтянином Ахмедом Штиви. Встреча состоится 22 июня.

Minval.az