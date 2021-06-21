В течение недели на территории страны ожидается аномально жаркая погода.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове повысится до 35-39, 24-25 июня в некоторых частях Баку — до 40-42, в районах республики до 35-40, 24-25 июня — до 42-44 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в течение недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается аномальная жара. Безветренная погода и высокая температура в дневные часы неблагоприятны для большинства населения.

Minval.az