Подготовлена мемориальная доска для дома-музея основоположника профессионального вокального искусства в Азербайджане, оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля. Об этом Report сообщил автор доски, народный художник Ханлар Ахмедов.

По его словам, доска будет установлена перед домом-музеем исполнителя в Шуше: «Доска уже отлита. В начале июля в Шуше ожидается ее открытие».

Подготовивший памятник Бюльбюля перед домом-музеем певца художник, скульптор Аслан Рустамов сообщил, что памятник уже находится на стадии обрезки гранита: «27 июня мемориальную доску доставят в Шушу, а мы поедем туда для ее установки».

Minval.az