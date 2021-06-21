22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

В Национальной службе гидрометеорологии сообщили о том, что северо-восточный ветер будет дуть с утра, а днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем 34-39, в Баку ночью 22-24, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 55-65%, днем — 35-40%.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово — 24-25 градусов тепла.

22 июня в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром в некоторых горных районах туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 36-41, в горах ночью 13-18, днем 26-31 градусов тепла.

Minval.az