«Мы проинформировали казахстанского коллегу о постконфликтном периоде», заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на брифинге после встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

Министр отметил, что некоторые положения трехсторонних заявлений по Карабаху реализуются, выполнение некоторых затягивается:

«Я проинформировал своего казахстанского коллегу о необходимости возвращения на свои земли 100 тысяч вынужденных переселенцев. Мы также обсудили потенциальное сотрудничество в этом направлении».

Minval.az